Una bimba di 4 anni è caduta dal motoscafo e l’elica le ha ferito una gamba. La piccola è stata trasferita in via precauzionale al Gaslini di Genova con l’elicottero decollato dall’ospedale S.Paolo di Savona dove ha ricevuto le prime cure. La bimba è caduta mentre erano in corso le operazioni di ormeggio a una boa davanti alla spiaggia di Porto Vado ed è stata risucchiata dall’elica.

