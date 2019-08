In provincia di Imperia possibile un’annata meno soddisfacente nel settore olivicolo rispetto al boom del 2018. Il calo è legato alla forte umidità che sta caratterizzando l’ultimo scorcio d’estate. Clima ideale per la proliferazione della mosca olearia, terrore degli agricoltore. Di notte si raggiungono temperature elevate, perfette per il propagarsi dell’insetto. Chi è in ritardo nei trattamenti rischia di veder danneggiata gran parte della produzione, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

