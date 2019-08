Si è svolto ieri, allo Yacht Club de Monaco, l’incontro tra il Sindaco della Città di Imperia On. Claudio Scajola e il Segretario Generale Bernard d’Alessandri.

Si è parlato di Vele d’Epoca di Imperia e della tradizione marinara, e non solo, che lega le due città ma, soprattutto, si è discusso di futuro e di progetti che andranno a interessare la vela e il mondo sportivo ma anche la salvaguardia dell’ambiente, la formazione di professioni legate al mare e lo sviluppo turistico del nostro territorio.

A dar prova di questa comunione di intenti e di sinergia la visita, a breve, del Principe Alberto di Monaco, Presidente dello Yacht Club de Monaco, nella città di Imperia. Occasione per stringere ulteriormente il legame con il Principato e concretizzare in attività le idee emerse dalla riunione odierna.

Il primo, concreto, atto di questo asse troverà spazio proprio alle Vele d’Epoca di Imperia 2019, in calendario dal 5 all’8 settembre. Sarà, infatti, ospite del Raduno il Tuiga, lo yacht del 1909 portabandiera dello Yacht Club de Monaco, uno dei rari 15 m Stazza Internazionale ancora naviganti progettati da William Fife III.

A rafforzare questo ritrovato legame tra Imperia e Monaco ma anche tra i due storici raduni cittadini, le Vele d’Epoca di Imperia e la Monaco Classic Week, sarà la regata di avvicinamento di lunedì 9 settembre.

Regata che accompagnerà le Regine del Mare presenti in Calata Anselmi alla volta dello Yacht Club de Monaco e che, sicuramente, sarà solo la prima di tante altre.

