La ASD Imperia comunica l’arrivo di Luca Carletti, difensore centrale classe 2002, in prestito dal Padova Under 17. La società ringrazia la mediazione del procuratore, Roberto Iannolo, per la disponibilità e la buona riuscita dell’operazione. Luca Carletti è cresciuto nell’ormai ex settore giovanile dell’Argentina Arma, in seguito ha vestito la maglia della Sanremese e Padova under 17. Tutta la società rivolge un caloroso benvenuto a Luca.



