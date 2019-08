Un anticipo di 2 minuti nella partenza del Frecciarossa per Venezia (da Genova Principe) fa saltare la possibilità di coincidenza nell’acquisto dei biglietti per i viaggiatori del Ponente. Svanisce la possibilità di viaggiare con un treno dell’alta velocità che in poco più di 6 ore da Ventimiglia (con l’Intercity 655 che parte da Ventimiglia alle 4.51) permette di arrivare a Venezia. Il Frecciarossa per Venezia partirà da Genova alle 7.02. Il tempo di interscambio deve essere di 10 minuti, I minuti scenderanno a 8 e sparirà la coincidenza, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

