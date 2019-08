Dopo le categorie agonistiche, tocca anche alle leve anagraficamente minori riprendere gli allenamenti in vista della stagione 2019/2020. Lunedì 2 settembre toccherà ai 2008, quest’anno passati nella categoria Esordienti (a 9 giocatori).

La squadra, che lo scorso anno si è tolta diverse soddisfazione anche nei tornei di fine stagione, sarà guidata da Fabio Coccoluto, coadiuvato da Franco La Cava.

L’appuntamento è fissato per le ore 17, al campo sportivo di Pian di Poma. A breve verranno comunicate anche le date di inizio stagione di tutte le altre leve del settore non agonistico.

