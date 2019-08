E’ morto il ragazzo di 18 anni coinvolto ieri in un incidente stradale sul lungomare Canepa a Genova. Stava guidando la sua moto quando ne ha perso il controllo, è stato sbalzato dalla sella ed è andato a sbattere contro il guard rail. Il ragazzo, trasferito al Galliera con molteplici ferite di cui una grave alla testa, è morto nella notte.

