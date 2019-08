Giocatore eclettico, dotato di una buona visione di gioco e di discreta tecnica, Gerace si allena col gruppo biancoazzurro già da qualche giorno, e sarà aggregato alla squadra in vista dell’esordio in campionato di domenica a Caronno.

Nato a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, il 16 febbraio del 2000, Gerace è cresciuto nel settore giovanile del Carpi. L’anno scorso è stato in prestito prima al Modena e poi alla Virtus Castelfranco.

Cresciuto nel settore giovanile del Carpi. L’anno scorso è stato in prestito prima al Modena e poi alla Virtus Castelfranco