Lunedì 2 settembre alle 12.00 negli uffici della Difesa del Suolo di Imperia (Piazza Roma, 2) conferenza stampa dell’assessore regionale alla Protezione civile e alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone per fare il punto sui finanziamenti previsti per il 2020 a favore di 34 Comuni dell’Imperiese per coprire i danni provocati dal maltempo dell’ottobre-novembre 2018.

Alla conferenza stampa parteciperà anche l’assessore regionale Marco Scajola, insieme ai sindaci dei Comuni interessati e ai tecnici di Regione Liguria.

Successivamente alle 15.30 gli assessori Giampedrone e Scajola effettueranno un sopralluogo sulla frana in località Lavina sulla strada provinciale 17 insieme al sindaco di Rezzo Renato Adorno. Si tratta di una delle frane più importanti che si sono aperte nel 2016 in Liguria, per la quale Regione ha già finanziato la progettazione e la sistemazione stradale.

A seguire, alle 16.30 nella sede del Comune di Rezzo, gli assessori Giampedrone e Scajola incontreranno i sindaci dei Comuni della Valle Arroscia e della Valle Impero per affrontare il tema dell’assetto del territorio e della difesa del suolo.