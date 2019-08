Si terrà domani sera, sabato 31 agosto, la Cena in Bianco di Porto Maurizio in Via Cascione. L’evento, organizzato dalla neonata associazione “Imperia Viva!”, prenderà il via alle ore 20.00, ma sarà possibile iniziare ad allestire già dalle 19.00.

Il DressCode della serata è “l’eleganza e la raffinatezza del Bianco, e la sua imprevedibilità”. Al termine sarà premiato il tavolo più bello. Al fine di agevolare l’organizzazione della manifestazione, è richiesta la prenotazione al numero 3393205265 o al 3347269258. L’evento sarà completamente Plastic Free.

“L’idea è aggregare, in un momento conviviale come la Cena, più persone possibili, in una location che merita di essere valorizzata e sfruttata al massimo per la sua bellezza”, sottolinea il presidente di Imperia Viva! Nicolò Fiori. “L’occasione sarà anche buona per coinvolgere le società sportive e le associazioni per mettere in evidenza i meriti conseguiti nello sport dai nostri concittadini”.

“Veniamo da un’estate che ha visto tante manifestazioni nei più diversi angoli della Città e tutte molto partecipate. È il segnale di una nuova vitalità, che vogliamo alimentare grazie alla collaborazione di tante realtà del territorio”, commenta l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo. “Un ringraziamento ai giovani di Imperia Viva! per l’impegno dimostrato nell’organizzazione a auguro loro di trovare una buona accoglienza da parte della cittadinanza. Come Amministrazione riteniamo sia corretto essere aperti a chi ha voglia di fare e di impegnarsi”.