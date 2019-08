Torna il Festivalmare che ogni anno intende premiare le migliori manifestazioni dell’estate in Liguria. Le città premiate sono 19: tre riconoscimenti per Genova, due per Bordighera e uno ciascuno per La Spezia, Chiavari, Varazze, Finale Ligure, Zuccarello, Imperia, Diano Marina, Diano Castello, Perinaldo, Ventimiglia, Ospedaletti, Dolceacqua, Bergeggi, Loano. Alassio e Albenga, oltre a Sanremo come città ospitante. Festivalmare, presentato da Città di Sanremo, La Stampa e il Secolo XIX, con la direzione artistica dell’agenzia Eccoci, è condotto da Marco Dottore, Luca Galtieri e Sandro Chiaramonti.

