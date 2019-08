L’Empoli, campione in carica, si è qualificato per la finale del Torneo Internazionale Carlin’s Boys 2019 dove domani pomeriggio difenderà il titolo contro il Genoa.

