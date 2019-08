E’ morto il 51enne operaio di Autostrade che il 4 agosto era rimasto vittima di un grave incidente stradale sull’A12 tra Sestri Levante e Lavagna. Un tir aveva tamponato un mezzo della Viabilità di Autostrade che, insieme ad una pattuglia della Stradale, segnalava la presenza di un veicolo in avaria. Assieme all’operaio di Autostrade erano rimasti feriti alcuni poliziotti della Stradale.

Un tir aveva tamponato un mezzo della Viabilità di Autostrade che, insieme ad una pattuglia della Stradale, segnalava la presenza di un veicolo in avaria