Primo impegno della stagione per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia. La prima squadra ieri sera, guidata dal neo mister Manuele Fiore, è scesa in campo contro il Ventimiglia Calcio.

Al Morel i biancorossi hanno affrontato i granata in una classica amichevole, che si è conclusa con la vittoria del Ventimiglia per 2 a 1. Un primo test utile per mister Fiore per verificare la preparazione dei giocatori.

«E’ stato il primo test, dopo 8 giorni che lavoravamo insieme, contro una squadra sicuramente avanti a noi sia a livello fisico che tecnico – dichiara mister Fiore – E’ stato un test positivo. Ho chiesto ai ragazzi di mettere in atto le idee che stiamo portando avanti ormai da quasi due settimane e a sprazzi siamo riusciti a farlo anche abbastanza bene».

«Sono contento dell’atteggiamento e della partecipazione di tutti i miei giocatori – continua Fiore – C’è molto da lavorare, ci vorrà un pochino di tempo, ma sono soddisfatto e fiducioso che questi ragazzi si possano divertire giocando».

