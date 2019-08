Nella mattina di ieri, in via Roma a Ventimiglia, gli agenti della Volante bloccavano, nella flagranza del reato, un 42enne italiano che, pochi istanti prima, aveva sottratto un’intera confezione di bevande (25 lattine) prelevandole dall’interno di un furgone in sosta sulla pubblica via.

L’autore del reato, approfittando del momento in cui l’autista del furgone stava effettuando una consegna in un locale a pochi metri di distanza dal mezzo, è riuscito a rubare le bevande e ad allontanarsi velocemente a bordo di una bicicletta.

L’allarme al numero unico d’emergenza 112 veniva dato nell’immediatezza dallo stesso autista del furgone, dipendente di una ditta imperiese che si occupa della distribuzione di bevande agli esercizi commerciali di tutta la provincia.

L’uomo, veniva rapidamente rintracciato dai poliziotti in una vicina via periferica, nei pressi della propria abitazione e, una volta raggiunto, non opponeva resistenza e ammetteva le sue responsabilità. La refurtiva veniva interamente recuperata, ancora integra, e riconsegnata al legittimo proprietario.

Il 42enne, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per furto con l’aggravante dell’aver compiuto l’azione con destrezza.

