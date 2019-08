Ieri sera a Varazze, in provincia di Savona, un tredicenne e un sedicenne hanno imbrattato 85 auto con vernice spray ed hanno ricoperto un muro di disegni osceni e frasi offensive verso i carabinieri e i cittadini savonesi. I Carabinieri li hanno denunciati per vilipendio delle istituzioni e danneggiamento.

