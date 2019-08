Al 61° Torneo Internazionale Carlin’s Boys il Genoa ha vinto la prima Coppa del Mediterraneo e si è qualificato per la finalissima, in programma sabato alle 16.30. Il Genoa ha chiuso il girone con 9 punti, precedendo il Savona con 6 punti, il Monaco con 3 e l’Imperia a quota 0.

