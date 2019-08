Nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti nel periodo estivo, personale della Polizia di Stato ha notato presso un esercizio commerciale un addetto ai servizi di guardianaggio, il quale, con indosso una divisa di colore scuro, portava all’altezza del cinturone un manganello telescopico di colore nero con impugnatura in gomma e manette in acciaio cromato.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’uomo era addetto alla gestione del parcheggio antistante il supermercato e all’attività di controllo interno finalizzata a prevenire attività illecite.

Gli operatori della polizia amministrativa hanno denunciato il sanremese trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e a porre sotto sequestro il manganello telescopico e le manette.

Correlati