La scorsa notte un barman sanremese di 25 anni, Simone Marzuoli, ora ricoverato in gravi condizioni al “Borea”, è stato vittima di un brutale pestaggio. In via Roma, all’altezza delle Poste lo hanno aggredito in tre, colpendolo con un casco e forse con un bastone, sul volto e sulla testa. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o di una vendetta. E’ stato portato in ambulanza al reparto maxillo-facciale del “Santa Corona” e probabilmente sarà operato, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

