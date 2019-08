Sarà un week-end lungo quello di Rocchetta Nervina in Val Nervia, che per tre giorni da sabato a lunedì proporrà intrattenimenti e sport in occasione della festa del paese.

Sabato 31 agosto Sagra dei “Frescioi” dolci e salati (le tipiche frittelle liguri) e serata musicale e danzante con l’Orchestra “Nota Libera” a partire dalle ore 19:30.

Domenica 1 settembre torna “Rocchetta Rocks’ Run”, la terza edizione della camminata/corsa fra le mulattiere del paese: alle ore 14 iscrizione per gli adulti (€ 10,00 con cena), dalle ore 14:45 iscrizione gratuita per i bambini fino a 12 anni; alle ore 15 partenza della corsa in Piazza U Cian e alle ore 20 serata gastronomica e musica live con i “Balding Chicks”.

Lunedì 2 settembre sarà la volta di “U Festin”, la grande festa del paese: alle ore 16 solenne processione e concerto bandistico, alle ore 20 serata gastronomica e danzante con il trio “Serena, Beatrice e Mirko”.

Info: Comune di Rocchetta Nervina – Tel. 0184 207942