Serie A Banca d’Alba-Moscone Play off – Terza ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-5

Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11-7

Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese

L’Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola batte 11-7 la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia di Cristian Gatto e conquista, con due giornate d’anticipo sulla chiusura dei play off della Serie A Banca d’Alba-Moscone, l’accesso alle semifinali 2019 di pallapugno, insieme alle già qualificate Araldica Castagnole Lanze e Torfit Langhe Roero Canalese.

La quarta semifinalista uscirà dagli spareggi a cui parteciperanno l’Araldica Pro Spigno e la quadretta cortemiliese con le prime due classificate dei play out.

Intanto, nella terza di ritorno in cui riposavano i roerini di Bruno Campagno, gli astigiani di Massimo Vacchetto hanno consolidato la prima posizione in classifica, superando 11-5 la formazione alessandrina capitanata dal fratello Paolo.

La classifica: Araldica Castagnole Lanze 22, Torfit Langhe e Roero Canalese 20, Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 18, Araldica Pro Spigno 13, Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11.

Quarta ritorno

Venerdì 30 agosto ore 21

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Torfit Langhe e Roero Canalese

Sabato 31 agosto ore 21

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia

Serie A Banca d’Alba-Moscone Play out – Prima ritorno

Giovedì 29 agosto ore 21

a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Venerdì 30 agosto ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa

La classifica: Olio Roi Imperiese e Robino Trattori Santo Stefano Belbo 11, Tealdo Scotta Alta Langa 10, Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 4.

Serie B Play off – Seconda ritorno

Venerdì 30 agosto ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Osella Surrauto Monticellese

Domenica 1 settembre ore 16

a Taggia: Taggese-Morando Neivese

La classifica: Taggese 21, Acqua S.Bernardo San Biagio e Morando Neivese 18, Osella Surrauto Monticellese 17.

Serie B Play out – Seconda ritorno

Giovedì 29 agosto ore 21

a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Bcc Pianfei Pro Paschese

Sabato 31 agosto ore 21

ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Speb

La classifica: Vini Capetta Don Dagnino 17, Bcc Pianfei Pro Paschese e Serramenti Bono Centro Incontri 13, Speb 9.

Serie B Girone salvezza – Seconda ritorno

Domenica 1 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Benese

Riposa: Srt Progetti Ceva

La classifica: Srt Progetti Ceva 7, Benese 4, Virtus Langhe 3.

Pallapugno: ecco le finaliste del campionato femminile

Femminile – Semifinali (gara unica)

Amici del Castello-San Leonardo 9-4

Gymnasium Albese B-Gymnasium Albese A 3-9

Amici Castello e Gymnasium Albese A in finale

Pallapugno: i risultati di mercoledì 28 agosto

dei campionati giovanili

Allievi Trofeo Fipap – Ritorno semifinale

Murialdo-Augusto Manzo 5-8

Augusto Manzo in finale

Pulcini Scudetto – Andata semifinale

Pro Paschese A-Bubbio 7-1