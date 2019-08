Commento governo PD 5⭐

Avere la maggioranza relativa ( 33% ) in parlamento da al M5S una grande responsabilità nei confronti dei cittadini. Elezioni anticipate comportano aumento dell’iva, esercizio provvisorio, reazioni dei mercati finanziari negative ecc … che inciderebbero sui cittadini, le fasce più deboli, che la nostra azione di governo ha invece sempre messo in primo piano e tutelato. La costituzione prevede che in casi come questo, venga tentata la creazione di una nuova maggioranza in parlamento che dia fiducia al nuovo governo, le elezioni anticipate sono una soluzione estrema, l’ultima da esperire. Guardiamo alla sostanza, c’è da tutelare gli interessi dei cittadini contro quelli della politica che questa crisi ha irresponsabilmente architettato. Abbiamo un programma, la maggioranza relativa e il dovere morale di provarci.