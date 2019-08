Quarantacinque equipaggi parteciperanno all’edizione 2019 delle Vele d’Epoca di Imperia, che da quest’anno diventa annuale. L’evento organizzato da Assonautica con il Comune di Imperia, si terrà dal 5 all’8 settembre su Calata Anselmi. Protagoniste imbarcazioni piene di storia e gloria, sfoggiata in gara e nella tradizionale Parata di Eleganza, in cui gli yacht storici sfilano lungo il litorale. Tra queste ci saranno Manitou, la barca del presidente Kennedy e Halloween, un Marconi cutter del 1926, Skylark, portabandiera del Los Angeles e Transpacific Yacht Clubs e Santana, la barca di Humphrey Bogart, le barche della Marina Militare Italiana, come Artica II e Corsaro II, adibite all’addestramento degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno.

