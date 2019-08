Nel 61° Torneo Internazionale Carlin’s Boys in fase di svolgimento al “Comunale” di Sanremo, l’Imperia (nella foto) ed il Savona si sono qualificate per la seconda fase. L’Imperia, dopo le vittorie su Saint Jean Beaulieu (ai rigori) e Sanremese (2-1) ed il Savona, dopo la sconfitta con il Vado (ai rigori) ed il successo con il Ventimiglia (4-0) si sono qualificate nel Girone Mediterraneo (in programma, domani giovedì 29 agosto) che vedrà la presenza di Genoa, Monaco.

Questi i risultati della prima giornata del Torneo:

Sanremese – St . Jean Beaulieu ris. finale 5-3 d.c.r. (32′ rig. Chillemi, 36′ Lodovici)

St Jean Beaulieu – Imperia ris.finale 2-3 d.c.r.

Sanremese – Imperia ris.finale 1-2 (20′ Cosentino 22′ Lodovici 26′ Di Leo)

Vado – Savona ris. finale 5-4 d.c.r. (2′ Luisi, 20′ Risso)

Vado – Ventimiglia ris.finale 1-2 (3′ rig. Setzu, 27′ Sparma rig., 32′ autorete)

Ventimiglia – Savona ris.finale 0-4 (11′ Giacchino, 17′ Mehmetaj, 26′ autorete, 34′ Costa)