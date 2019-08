Un 30enne di Loano (Savona) è stato denunciato per cessione di droga in un’operazione congiunta realizzata a Loano dalla squadra mobile di Savona con la polizia locale. L’uomo ha dichiarato agli inquirenti di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza. Sono stati trovati e sequestrati 15 grammi di eroina, mezzo etto di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.



