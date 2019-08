Tutto è pronto per la quinta serata in piazza del Capitolo, questa volta dedicata all’arte poetica di Franco D’Imporzano, intellettuale sanremasco, cultore di teatro e letteratura, Accademico della Pigna per la Dialettologia, scomparso pochi mesi fa. Va precisato che l’intera stagione estiva di “Affabulando 2019” è dedicata al ricordo di questo compianto Cittadino Benemerito di Sanremo; in particolare però la serata di domani, mercoledì 28 agosto con inizio alle ore 21.30, sarà incentrata sulla sua vasta produzione in versi. Dopo l’introduzione tenuta dal Presidente Freddy Colt, saranno due attori matuziani molto stimati dall’autore a prestare le loro voci nella declamazione di alcuni scelti componimenti di Franco D’Imporzano: Marinella Rambaldi e Gianni Modena leggeranno infatti una selezione dal “Premiato Sonettificio Sanremasco”, una delle ultime opere dell’autore, edita da Quaderni Sanremesi di Romano Lupi. Il sonetto è una forma prediletta da D’Imporzano, che ne ha fatto largo impiego nel corso di tutta la sua vita, cantanto in schietto dialetto sanremasco i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le riflessioni, le amarezze, persino invettive e mugugni contro malcostumi della città e dei suoi cittadini, vecchi e nuovi. «C’è la nostalgia, c’è il rimpianto, ma anche il monito per concepire un futuro migliore, se sappiamo leggere fra le righe di quanto Franco ci ha lasciato», dichiarano dall’Accademia della Pigna.

La rassegna si concluderà mercoledì 4 settembre con una serata dedicata alla scrittrice Anna Maria Ortese.

Tutti gli incontri sono sempre ad ingresso libero.