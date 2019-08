Generazioni di studenti hanno accolto con tristezza la notizia della morte del professor Giancarlo Giacobbe (storico docente del liceo classico “Cassini”), mancato a 89 anni. I funerali di Giancarlo, che lascia la moglie Maria Maddalena Calzia ed i figli Angelo ed Alessandro, saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa della Mercede a San Martino. Uomo di profondissima cultura, Giacobbe aveva legato la sua vita all’insegnamento, eticamente molto legato alla missione di docente e al rapporto con gli studenti, come ricorda Giulio Gavino su “La Stampa”.

