Si è conclusa con grande soddisfazione la settimana di ritiro a Lurisia per i ragazzi del 2006 allenati da Vincenzo Stragapede coadiuvato dal suo vice Maurizio Bellante. Lo staff orange ha accompagnato i giovani calciatori in un’esperienza di grande valore umano e sportivo.

Giorni di allenamento ma anche di amichevoli con i prestigiosi test contro i pari età del Genoa e, sul campo del “Comunale” di Chiusa Pesio, contro il Torino.

Oltre al lavoro sul terreno di gioco, i giovani calciatori dell’Ospedaletti hanno avuto modo di partecipare anche a sedute tattiche nella sala conferenze dell’albergo oltre ad assistere tutti insieme a Parma-Juventus.

“Siamo molto contenti per l’importante esperienza – dichiara Stragapede al termine del ritiro – insieme si cresce”.

Correlati