L’Arpal segnala in tutta la Liguria condizioni di instabilità con rovesci e temporali fino al tardo pomeriggio. La Protezione Civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. La probabilità che si verifichino temporali forti è bassa, ma sono possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali o rii. Sono possibili danni per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini o piccoli smottamenti.

