A Imperia ieri una motovedetta della Finanza di mare è intervenuta davanti alle torre di Prarola al Prino per impedire che un natane con tre persone a bordo sbattesse contro gli scogli. La barca, rimorchiata in porto dalla Finanza, era in avaria dopo che una catena si era incastrata nell’elica, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

