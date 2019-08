La gara è riservata agli over 60. Le iscrizioni saranno accettate sino al 29 agosto. I concorrenti NON dovranno superare il numero di 32. Il tabellone e la durata delle gare saranno determinati dal Giudice Arbitro.

L’operazione “Aperti per Ferie” prosegue, sabato 31 agosto presso l’Auser di Diano Marina, con inizio alle ore 14 con una gara di scala quaranta individuale ad eliminazione diretta. La partecipazione è gratuita. A seguire un aperitivo di saluto. La giornata si concluderà con la tradizionale serata danzante con musica dal vivo e sorprese.