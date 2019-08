Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, parteciperà, questa sera a partire dalle 20 sul lungomare Marconi, alla terza edizione di “Sport meets food“, organizzata dall’Associazione “Gli amici del Lungomare di Vallecrosia”.

«Anche quest’anno saremo presenti con uno stand per dare informazioni sulla nostra società e far provare il calcio a chi lo desidera – dichiara il Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Ragazzi e ragazze saranno i benvenuti. Sarà un’occasione per stare insieme e divertirsi. Vi aspettiamo nei pressi dell’Oasi, non mancate!».



