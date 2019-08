A seguire il Saint Jean Beaulieu incontrerà l’Imperia, mentre il Ventimiglia farà il suo esordio contro il Vado. Le ultime partite dei due gironi eliminatori saranno il super-derby Sanremese-Imperia (ore 20) e Ventimiglia-Savona. Le prime classificate di ogni girone si classificheranno al Girone Mediterraneo, un raggruppamento a quattro squadre che comprenderà anche Genoa e Monaco, in programma giovedì 29 agosto. I risultati delle partite si potranno seguire sulla pagina Facebook del Torneo Carlin’s Boys (www.facebook.com/torneocarlinsboys/) che proporrà aggiornamenti LIVE di tutte le partite.

Si apre oggi alle 16 la 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys. La prima giornata è riservata alle squadre dilettantistiche ma, come di consueto, è atteso un buon numero di spettatori sulle tribune dello Stadio Comunale (biglietto d’ingresso: 5 euro). Ad aprire le danze saranno proprio i padroni di casa della Sanremese che affronteranno i francesi del Saint Jean Beaulieu. A seguire, il primo, sentito derby di giornata dove il Savona (vicecampione regionale con i 2003 nella scorsa stagione) sfiderà il Vado.