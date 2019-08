Fabio Fognini, numero 11 al mondo, è stato eliminato al primo turno nel torneo di tennis dell’Us Open. Il tennista armese nel match con il 21enne statunitense Reilly Opelka. è stato sconfitto per 3 set ad uno (6-3, 6-4, 6-7, 6-3) in poco meno di tre ore di gioco.

Nel match con il 21enne statunitense Reilly Opelka. è stato sconfitto per 3 set ad uno (6-3, 6-4, 6-7, 6-3) in poco meno di tre ore di gioco