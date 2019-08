Grande soddisfazione anche per la serata organizzata dalla Confartigianato in occasione dell’ultima giornata del Moac. Ieri, presso lo stand dell’Associazione di artigiani, c’è stata infatti la chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. In totale sono stati raccolti quasi 4 Kg di mozziconi, che i visitatori del Moac hanno raccolto per le strade diSanremo contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente. Sono successivamente stati consegnati i premi, messi a disposizione da molti sponsor, per coloro che hanno contribuito con un peso maggiore di “cicche” raccolte.

Ieri lo stand della Confartigianato, dove erano esposte opere in vetro (Tre Archi), legno (Legnosystem) e metallo (V Metal), è stato poi visitato dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e da numerosi esponenti dell’Amministrazione Comunale.

Si è quindi chiusa la 51° edizione del Moac che ha visto la Confartigianato in prima linea con numerosi eventi che hanno animato i 10 giorni della manifestazione. Molti sono stati infatti i laboratori e le dimostrazioni proposte al pubblico, spessoincentrate sul tema del benessere, oltre alla sfilata con elezione di Miss Confartigianato Imperia e lo spettacolo di body painting.

Un’occasione di visibilità e promozione che la Confartigianato ha offerto alle proprie imprese associate.