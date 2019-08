Dopo una estate lunghissima, domenica finalmente si fa sul serio: inizia il campionato di serie D e il primo avversario della Sanremese, la Caronnese, è subito un banco di prova importante.

Questo pomeriggio i biancoazzurri hanno ripreso la preparazione al Comunale dopo un giorno di riposo. Hanno lavorato a parte solo Fenati, Calderone e Pellicanò, mentre erano assenti giustificati Maggi e Gagliardini. Manes si è allenato invece regolarmente con il gruppo.

Agli ordini del preparatore atletico Garofalo la squadra ha svolto alcuni esercizi atletici. Quindi mister Ascoli ha torchiato i suoi ragazzi, provando l’assetto tattico e diversi schemi in vista della gara con la Caronnese.

Da domani pomeriggio il Comunale sarà off limits per il Torneo Carlin’s boys e per questo la Sanremese ha stilato una tabella di allenamento diversa dal solito. Nessuna amichevole sarà organizzata in settimana, anche per evitare infortuni. Ecco il programma completo della squadra fino alla partita di domenica a Caronno:

– mercoledì 28 agosto: doppia seduta (mattina Comunale, pomeriggio Santo Stefano al Mare)

– giovedì 29 agosto: pomeriggio a Santo Stefano al Mare

– venerdì 30 agosto: pomeriggio a Taggia

– sabato 31 agosto: mattina allenamento al Comunale, subito dopo pranzo partenza per il ritiro in Lombardia.