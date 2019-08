Dopo il felice esordio nella prima gara ufficiale della stagione 2019/2020, l’Ospedaletti tornerà in campo domani sera per un nuovo test.

Al “Ciccio Ozenda” arriverà la Primavera del Monaco. Un nuovo match amichevole che servirà ad Andrea Caverzan per verificare le dinamiche di gioco e per amalgamare al meglio la squadra che si appresta a disputare la sua prima storica stagione nel campionato di Eccellenza.

Fischio d’inizio alle 19.45, ingresso libero.

