E’ di cinque feriti e quattro mezzi coinvolti il bilancio di un incidente sull’Autofori all’interno della galleria San Bartolomeo 2, in direzione Francia, a causa di una Fiat 16 che viaggiava contromano. Coinvolti due mezzi pesanti e una Volkswagen Golf. I feriti sono stati portati in codice giallo e verde all’ospedale di Imperia. Il conducente della vettura contromano ha imboccato la carreggiata in senso opposto, in direzione Genova.

