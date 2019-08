Un’esperienza unica in uno dei luoghi più belli e selvaggi del Parco delle Alpi Liguri , un rifugio tutto da vivere in ogni suo aspetto, guida e fotografo locale a disposizione.

Un’esperienza unica in uno dei luoghi più belli e selvaggi del Parco delle Alpi Liguri, un rifugio tutto da vivere in ogni suo aspetto, guida e fotografo locale a disposizione