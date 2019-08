Un turista di 70 anni della provincia di Torino è stato stroncato da un malore mentre si trovava in acqua davanti alla spiaggia delle Calandre di Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la guardia costiera. La salma è stata trasferita via mare al costruendo porto di Ventimiglia.

La salma è stata trasferita via mare al costruendo porto di Ventimiglia