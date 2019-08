Un bagnante di circa 70 anni è deceduto poco fa alle Calandre una delle spiagge più amate e frequentate del comprensorio intemelio. Probabilmente l’uomo è stato colto da infarto inutili i tentativi messi in atto dai soccorritori per rianimarlo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta