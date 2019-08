Il Comitato Organizzatore della 61a edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys comunica con rammarico che la compagine algerina Académie des Jeunes Talents de Skikda non potrà partecipare al torneo suddetto a causa di problematiche legate alla concessione del visto da parte dell’Ambasciata Italiana di Algeri. In seguito a questo forfait, sarà il Vado ( nella foto , tratta da www.vadofc.it), una delle principali e storiche società del calcio ligure, a disputare il Torneo Carlin’s Boys. Il resto del programma rimane invariato.

