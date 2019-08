È morto ieri Adelmo Odello, 85 anni, già vicesindaco a Garessio. Era ricoverato nell’ospedale di Cuneo, dove era in cura da inizio agosto. Appena 24 ore prima a Imperia, era spirato l’unico figlio, Paolo, 59 anni, giornalista e corrispondente de l’Unità, free lance nei fronti caldi della ex Jugoslavia. Oggi a Imperia il rappresentante regionale del sindacato giornalisti Marcello Zinola ricorderà Paolo Odello con una semplice cerimonia nella camera mortuaria, come riportano “Il Secolo XIX” e “La Stampa”.

Correlati