L’estate degli spettacoli e del divertimento non è ancora finita a San Bartolomeo al Mare: grandi eventi, spettacoli per famiglie, cultura, animazione, anche nell’ultima settimana di agosto l’offerta è sempre varia e interessante.

Martedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) appuntamento con l’eclettico one man band Gianni Rossi e il suo trascinante spettacolo Balliamoci l’Estate.

Sempre martedì (Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero), torna l’attesissimo Cartoon Show, lo spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv.

Mercoledì (Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero), nuovo appuntamento con Paolo Bianco, che proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.

Giovedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) andrà in scena Dj Tex, che con il suo spettacolo di animazione musicale trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni ’90.

Venerdì (Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero) concerto pop e indie con il duo acustico The Frade (Daniele Miraglia e Francesco Pignataro).

Nel frattempo proseguono le animazioni e le manifestazioni in programma per tutta la stagione:

Animazione estiva (Anfiteatro al mare), tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30;

Baby dance (Anfiteatro al mare), tutti i lunedì, dalle ore 21:00 alle ore 22:00;

Ginnastica del risveglio (Largo Scofferi), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 10:00;

Zumba (Piazza Torre Santa Maria), tutti i mercoledi dalle ore 10:00 alle ore 11:00;

AcquaGym (Spiagge di San Bartolomeo al Mare), secondo il calendario concordato;

Shopping sotto le stelle (Lungomare delle Nazioni), tutti i giorni.