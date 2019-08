Quattro bellezze della provincia di Imperia danno l’assalto a Miss Italia 2019, la cui finale a Jesolo il 6 settembre sarà trasmessa in diretta su Raiuno. Claudia Paglialunga, 18enne di Sanremo, Miss Miluna Liguria; Valentina Gullo ( nella foto sopra ), 21enne di Taggia, Miss Eleganza Liguria; Alessia Lamberti ( nella foto sotto ), 21enne di Sanremo, Miss Be–Much Liguria; ed Erika Manolio, 18enne, Miss Rocchetta Bellezza Liguria, oggi e domani si giocheranno l’accesso alla passerella nazionale nella prefinale di Mestre, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Quattro bellezze della provincia di Imperia danno l’assalto a Miss Italia 2019, la cui finale a Jesolo il 6 settembre sarà trasmessa in diretta su Raiuno