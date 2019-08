Domani, martedì 27 agosto, alle 11 al Comune di Ventimiglia, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola parteciperà a una riunione riguardante la tratta su cui è previsto l’intervento di realizzazione della pista ciclabile finanziata con il Progetto Alcotra Edu- Mob.

