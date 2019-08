Ad Arma di Taggia oggi, lunedì 26 agosto, sarà recuperato il concerto della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo “Il Musical Parte Seconda”, organizzato dall’Associazione Culturale Gente Comune e Comune di Taggia previsto per il 27 luglio (rinviato a causa del maltempo). Il concerto prenderà il via stasera alle 21.30 sul sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio, nel centro di Arma di Taggia. Tra i diversi brani che verranno proposti nel corso della serata dall’orchestra diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo con la partecipazione della Vocalist Clarissa Vichi grandi classici come “What a wonderful world” di George Douglas, “Singin’in the rain” di Arthur Freed, “The Man I Love” di George Gershwin. L’ingresso è libero.

