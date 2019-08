sdr





Termina oggi al Palafiori di Sanremo la 51° edizione del Moac di Sanremo. Al termine di dieci giornate ricche di appuntamenti organizzati dalla Confartigianato, oggi nello stand dell’Associazione di artigiani ci sarà la chiusura della 1° edizione del concorso “Cicca Trophy” con il gruppo I Deplasticati. I visitatori del Moac potranno ancora portare i mozziconi di sigarette trovati a Sanremo. Sarà poi stilata una classifica di chi consegnerà il maggior peso di “cicche”. Alle ore 21:30 proclamazione dei vincitori e consegna dei premi.

Ieri intanto grande interesse ha riscosso l’esposizione di prodotti di cosmetica di San PietroLab, con gli esperti che nello stand della Confartigianato sono stati a disposizione del pubblico per ogni informazione.

All’ingresso del Moac, al piano ammezzato del Palafiori, i visitatori avranno poi l’occasione di incontrare il Consorzio della Valle Argentina, associato alla Confartigianato, con le specialità tipiche del territorio. Tutti i giorni gli operatori si alterneranno per presentare i prodotti di una valle ricca di cultura e tradizione: dalle opere in legno ai prodotti di lavanda, dal vino all’olio extravergine di oliva.

Al primo piano esposizione e vendita di oggetti in legno d’ulivo realizzati al tornio da Fino. Previste anche dimostrazioni dal vivo in cui verrà mostrata in presa diretta la lavorazione del legno.