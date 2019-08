Oggi, domenica 25 agosto, con la sua terza serata, l’organizzazione Insolence conclude il suo ciclo di concerti di musica elettronica con una programmazione davvero potente. Nella splendida cornice del Theatre des Verdure di Nizza, a partire dalle ore 16 e fino alle 23.30, si alterneranno sulla scena Dj del calibro di Ellen Allien, Chris Liebing, Jc Laurent e Concentrate. All’interno del teatro,sarà possibile mangiare e bere nei diversi stand presenti dove tutte le consumazioni avranno il modico prezzo di 5 euro.Tra i vari dj che animeranno la serata, spicca tra tutti il nome di Ellen Allien, nome d’arte di Ellen Fraatz, musicista e produttrice discografica tedesca dell’etichetta BPitch Control, é diventata famosa per i suoi pezzi di musica tecno con i quali anima oramai da diversi anni i festival in giro per l’Europa.Altra punta della serata é il famoso dj di musica Techno Chris Liebing. Tedesco, fondatore della sua casa discografica CLR, fin dagli anni ’90 ha iniziato ad animare festival e serate nelle discoteche di tutta Europa diventando uno dei pilastri della musica techno di Francoforte.

Per informazioni e biglietti consultare la pagina facebook Insolence