A Montecarlo una donna è stata colpita con numerose coltellate da suo marito nel distretto di Moneghetti. Trasferita all’ospedale Pasteur di Nizza in condizioni critiche, la donna di 43 anni, ora pare essere, per fortuna, fuori pericolo di vita. Il marito, un 40enne, l’ha aggredito nella cucina della loro casa sul boulevard du Jardin exotique. La donna è riuscita a fuggire dall’appartamento, prima di rifugiarsi nella panetteria sotto casa. L’uomo è stato arrestato per “tentato omicidio colposo”, come riporta “Nice Matin”.

